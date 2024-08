Mirtha Legrand se solidarizó con Fabiola Yañez: "Los que sabían son cómplices"

La conductora de televisión se pronunció por la denuncia que hizo la ex primera dama contra el expresidente Alberto Fernández. “Es denigrante para una mujer que le pongan un dedo encima. De esto no se vuelve. Estos son hechos que no se olvidan en la vida”, analizó La Chiqui.

Mientras analizaba la denuncia, la conductora de La Noche de Mirtha (eltrece) consideró que se le han puesto todas las mujeres en contra de él, que eso es terrible, es lo peor que le puede pasar”. “El mundo femenino, que se siente de algún modo perjudicado o dañado. A mí me da vergüenza. Ella nunca lo denunció”, agregó.

En la charla en la mesa junto a Savoia, la periodista Valeria Sampedro, el actor y humorista Marcos El Bicho Gómez y el abogado Luciano El Tirri Giugno, diva apuntó contra la imagen feminista que había instalado desde la campaña electoral que encabezó en 2019.

“Ese discurso en defensa de la mujer, levantando el brazo... Todos decíamos: ‘Mira que bien’”, sostuvo en referencia a la construcción que hizo el exfuncionario quien llegó a autodefinirse como “el primer feminista”.

En ese sentido, Legrand se solidarizó con Yañez: “Pienso en esta mujer (Fabiola) que está en España, el cual no es su país con la madre y el chiquito que tiene dos años, en un departamento de dos ambientes, es terrible. Los golpes se le habrán borrado ya, y no existirán, pero también van por dentro. Estos son hechos que no se olvidan en la vida".

Embed “Me da vergüenza”



Mirtha Legrand habló sobre la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra Alberto Fernández: “Los magullones se le habrán borrado, pero los golpes van por dentro”. pic.twitter.com/MLIgbZ3nFX — Corta (@somoscorta) August 11, 2024

Mirtha Legrand fulminó al entorno de Alberto Fernández tras la denuncia de violencia de género

Fiel a su estilo, si callarse nada, Mirtha Legrand se animó a opinar de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y fulminó al exfuncionario.

La conductora de televisión apuntó contra la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, a quien Fabiola Yañez habría acudido para pedirle ayuda después de una presunta agresión. “La secretaría podría haber denunciado, ¿no?”, cuestionó, para luego sentenciar: “¿Cómo te vas a callar? Sos cómplice”.

“Supongamos que todo esto le hubiera ocurrido en plena campaña, pierde las elecciones. ¿Cómo nadie levantó la voz? ¿Cómo esta chica se calló? 'Este es un sinvergüenza, me pega, me maltrata, es un canalla, un mentiroso'”, afirmó la conductora y agregó: “De esto no se vuelve”.