Mirtha Legrand se quebró al recordar a Silvia Alemán: "Tendría que haber estado acá"

“No podemos dejar de recordar a Selva que se nos fue... pobrecita”, recordó Legrand, visiblemente acongojada y con lágrimas en los ojos. “Me da una pena enorme. Yo no era íntima amiga de ella, pero salimos a comer la última vez...”, reveló.

La Chiqui pidió no dejar de recordar a la actriz que supo cosechar una exitosa trayectoria de seis décadas y pese a creer que iba a recibir críticas por mencionarla, igual envió un cálido saludo al Puig y su familia. “Algunos van a decir: 'No, no lo traten' pero sí... Tratémoslo. Ellos tendrían que haber venido hoy, así que vamos a levantar las copas por Arturo y Selva, quien estará siempre con nosotros”, pidió Mirtha a modo de homenaje.

Almuerzo Mirtha Legrand Selva Alemán Captura de pantalla

Mirtha Legrand dio detalles de las últimas horas de Selva Alemán

En un nuevo programa, Mirtha Legran brindó una especie de homenaje a la actriz Selva Alemán a quien la recordó como “un ser adorable, una gran actriz” y una mujer que cuidaba a Puig “creo que hasta le cortaba la carne”, recordó de modo risueño.

“Yo no era íntima amiga, pero salíamos a un restaurante con el siempre íbamos junto a los Rottemberg”, aseguró Mirtha y la actriz Marta González habló sobre la amistad que mantuvo con Selva, a quien conoció a los 14 años: “Éramos muy unidas y cuando nos veíamos con Selva era como si nos hubiéramos visto el día anterior. Era muy loco”.

En ese instante, Legrand confesó que Arturo Puig la llamó y compartió con la mesa detalles de esa breve comunicación. “Se ve que tiene una casa de dos plantas y me dice: 'Ahora cuando subo al dormitorio, es terrible. Dice que (Selva) tuvo un primer infarto allá en la casa y llamaron a la ambulancia. Ahí deberían haberla llevado al sanatorio. Y recién después la llevaron cuando tuvo el segundo infarto”.

“Creo que fue él quien me lo contó que cuando iban a la ambulancia, escuchó al médico decirle al chofer: 'Poné la sirena' porque el caso se estaba agravando, evidentemente”, detalló la abuela de Juana Viale sobre el traslado de Selva a la Clínica Zábala.