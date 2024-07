Mirtha Legrand reveló quiénes fueron para ella el mejor y el peor presidente de la Argentina

El disparador fue una pregunta de Novaresio, quien le consultó a Mirtha por "el mejor presidente desde el 83 a hoy". La respuesta fue contundente: "Carlos Menem". "Manejó muy bien el país. Lo llevó muy bien. Estaba rica Argentina", justificó, y destacó además las formas del riojano.

"Además, porque venía y saludaba a todo el mundo de la cocina. No por eso era bueno, sino porque era demagogo, pero lo hacía muy bien. Iba a la cocina y saludaba a todos. Agradecía que lo hubieran servido bien. Esas cosas quedan. A mí me quedaron siempre", sostuvo. "No por eso fue el mejor, pero yo considero que fue un buen gobierno", subrayó.

Luego, Novaresio quiso saber quién se encontraba para su anfitriona en el fondo de la tabla de posiciones. "Fernando De la Rúa. No fue bueno", aseguró, para después abrir el juego y preguntarle a Vidal por su favorito.

La exgobernadora bonaerense destacó a Mauricio Macri. "Obviamente por mi pertenencia al PRO y porque soy parte de ese equipo. Creo que el gobierno de Mauricio va a ser valorado en mucho tiempo como un gran gobierno de la democracia", afirmó.

"También Ricardo Alfonsín me gustó, a pesar de que no le fue bien económicamente, hizo un paso de enorme valentía con el Juicio a las Juntas que todos le tenemos que reconocer. El peor, sin duda fue el último”, planteó Vidal, en alusión al gobierno de Alberto Fernández.

En ese punto, la diva disintió: "Mauricio a mí me defraudó. Yo lo apoyaba muchísimo. Después con las facturas que subieron tanto… Ahí vino el derrumbe. Una lástima".

"Me invitó a almorzar un día a la Casa de Gobierno y yo fui con Nacho Viale, justamente con mi nieto. Le dije: ‘Lo de las facturas es tremendo, la gente no puede pagarlas’. Me dijo que no se podía continuar así y que la pérdida del país era muy grande. Y bueno. Ahí empezó el fracaso. Una lástima", recordó.

Tras el repaso histórico, la charla llegó al presente, y Novaresio le preguntó a Mirtha por Javier Milei. En un comienzo, la conductora intentó esquivar el tema: "A mí no me pongas en este compromiso". Luego, sin pelos en la lengua, respondió.

"Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras. Me resulta muy desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo. Que deje que actúe el periodismo tranquilo. Interviene demasiado. Que te deje actuar, que cada uno opine como quiera. Estamos en una democracia. Déjeme decir lo que yo pienso y no me condene por eso", cuestionó.

"Hoy existe libertad. Los gobernantes se enojan cuando no los elogias, cuando los criticás y les molesta. No. Yo soy actriz y conductora y también me critican. Bueno, no ocupo el lugar de un político, pero hay gente que opina distinto, totalmente diferente", sostuvo.

La diva remarcó: "Hay gente que se acomoda con los gobiernos enseguida y tienen esa facilidad. Ya se acomodaron con el gobierno de turno. Pero los gobiernos prohíben. Yo he sido prohibida tres veces por distintos gobiernos… Hasta por el radicalismo. No es que me prohibieran, no, pero todos los canales y demás estaban en manos del Estado. Entonces, no me contrataban".

"Los militares me prohibieron y me sacaron del aire. Era porque la gente no comía y yo comía al aire. Bueno, es responsabilidad suya darle de comer a la gente, no mía. Es usted que tiene que darle de comer, pero siempre fue por razones estúpidas. Era desagradable. Estuve más de diez años ausente de la televisión. La gente no se acuerda", concluyó.