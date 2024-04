Mirtha Legrand mostró su preocupación por el aumento de casos de dengue y le hizo un pedido al Gobierno

La diva de la tevé habló sobre sobre la situación epidemiológica y aseguró: “Estamos asustados y no nos cuidan”.

“Me preocupa muchísimo” , expresó luego de salir de ver la obra de teatro Mejor no decirlo. Pero no es la primera vez que expresa su disconformidad respecto a la situación actual, la falta de repelente y el aumento potencial de casos.

Mirtha Legrand en La Mesaza 03-03-24 Captura de pantalla eltrece

Y agregó que como sociedad: "estamos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no. Pican en los tobillos, nos tienen dominados y temerosos”.

Mirtha habló en medio de la peor epidemia de dengue que se recuerde, en la que ya son más 180 mil los casos positivos y 130 las muertes confirmadas. Por eso el pedido explícito al Gobierno es que fumiguen con el fin de poder evitar más contagios.