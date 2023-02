Mirtha Legrand celebra sus 96 años: los detalles de su exclusiva fiesta de cumpleaños

Al mismo tiempo, reveló que serán unas 45 personas. “Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”, detalló la conductora de televisión sobre su esperado festejo.

Los saludos de cumpleaños que recibió Mirtha Legrand

La primera en recurrir a las redes sociales fue su hija, Marcela Tyner, quien en su Instagram le dedicó un emotivo mensaje.

“Feliz cumple madre querida, sos única, no solo te ama la familia, sino el país, algo habrás hecho para que así sea”, se puede leer en el inicio del posteo.

y agregó: “¡Sos diferente a todas por algo sos estrella, y una madre, bisabuela, abuela incondicional! ¡Nunca bajás los brazos y siempre tenés una palabra componedora y oportuna… ¡Feliz cumple y a disfrutarlo!”.

Por su parte, su nieto y productor del programa “Almorzando con Mirtha Legrnad”, Nacho Viale, hizo lo propio desde las historias de Instagram.

Eligió una imagen en blanco y negro junto a su abuela y le dedicó un cálido saludo: “¡Feliz cumple, Abu! Abuela incondicional... Una leona en su vida y con los suyos... Ejemplo de trabajo y constancia... Siempre juntos... Te amo”.