El Conejo Quiroga reveló cómo se encuentra Maxi Guidici, tras el episodio que sufrió: "Está con..."

En diálogo con el programa Intrusos, el Conejo confesó cómo estaba Maxi antes de la sobredosis: "Estamos tratando de poner la mejor cara para él, que es el que más la está necesitando. Lo notaba muy triste, bajón, esos golpes anímicos de la nada, pero nunca se me cruzó en mi cabeza que podía tomar esa decisión". De esta manera, el ex Gran Hermano 2022 dejó en claro que no se esperaba para nada lo que pasó.