Marvel lanzó el tráiler de su película más esperada: será el debut de dos villanos de Spider-Man

La productora cinematográfica Sony Pictures mostró nuevos detalles del film que llegará después de Venom: The Last Dance.

Kraven the Hunter, la nueva apuesta de Marvel en el Universo de Spider-Man.

La productora cinematográfica Sony Pictures lanzó el nuevo tráiler oficial de la película Kraven the Hunter , la cual tuvo que ser retrasada para volver a grabar algunas escenas teniendo en cuenta el fracaso en taquilla de Madame Web.

Recordando que esta productora es la dueña de los derechos cinematográficos del Hombre Araña, desde el éxito de No Way Home (2021) se encuentran intentando crear el Universo Spider-Man de Sony aislado de Disney. Por eso, tras darse duros golpes con las películas Morbius y Madame Web, han invertido mucho dinero y trabajo para que Kraven the Hunter sea un éxito en todos los aspectos posibles.