Marley será papá por segunda vez: cuánto falta para que nazca y cómo se lo contó a Mirko

En la entrevista en Arriba Bebé contó que “Está en la semana 17, venimos bien. Estamos en una zona más segura, muy contentos. Se va a llamar Milenka y va a ser una compañía para Mirko”. Agregó ya lo sabe toda su familia y están felices porque será la primera niña en la familia.

También contó cómo le contó a Mirko la noticia: “Yo le preguntaba y siempre me decía que le gustaba mucho. Yo tanteaba el terreno y aproveché ahora que estábamos de viaje y después que se fue Lizy nos quedó la final de la Copa y al día siguiente nos fuimos para Disney y estuve una semana”.

Y agregó: “El último día, no sabía cuándo contárselo y justo se dio que estábamos en la parte de fuegos artificiales y nos habíamos ubicado en un lugar re lindo y me senté ahí con él y le dje ‘¿Te acordás que lo pedimos tantas veces? Vas a tener una hermanita’” y ahí me abrazó fuerte. Quedó preocupado con que sus Legos se los iba a desarmar. Tiene miedo que le babee los Legos o que se los coma”.

Agregó que el nacimiento lo espera para enero o marzo y va a ser en Oklahoma. Respecto a los trámites aseguró que no son muy exigentes y que quizás le toca esperar poco tiempo para traerlo a Buenos Aires.