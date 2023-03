Mario Pergolini confirmó que trabajó con Alfa de Gran Hermano y dio detalles de cuando

Semanas atrás, Alfa había dado a conocer la noticia que uno de sus primeros trabajos lo había realizado con Pergolini. Esto generó una gran repercusión en redes tanto que el propio Mario se hizo eco de sus dichos y dio detalles exclusivos de este particular vinculo.

“Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’”, comenzó relatando el periodista en su habitual programa radial. Para luego de recordar que a sus 16 años, emprendió un trabajo en una empresa vendiendo tiempos compartidos.

“Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”, detalló Mario.

Para luego asegurar sobre si Alfa había trabajado con el en el mismo lugar, “entiendo que sí”. Además admitió que “no me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”.

“Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante, no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”, finalizó Mario.

Polémica en Gran Hermano 2022: Alfa le reveló información sensible para el juego a Romina

El ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano generó un revuelo entre los participantes, llevó un mensaje oculto en la valija que tiene que ver con la final tan esperada. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido: Walter le reveló información del afuera a Romina mientras le daba un abrazo.

Con la llegada del polémico participante se registró un pico de 24 puntos de rating y Twitter explotó con los memes con las reacciones de Romina y Camila. Otra de las sorpresas fue la actitud de Julieta quien se puso a llorar porque tenía miedo que sea parte de un repechaje.