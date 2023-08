Marina Calabró lanzó una fuerte acusación contra Flor Peña por Got Talent: "

Antes de comenzar el programa Got Talent Argentina , Marina Calabró reveló que el casting había sido “flojito” y Florencia Peña le respondió. Pero en este caso, luego de haber admitido que “no tendría que haber dicho eso”, volvió a apuntar contra ella: “Que no sobreactúe”.

Consideró que el casting “no juzga la calidad de los artistas” y consideró que todos los números fueron “muy vistos. Todo me daba la sensación de que ya lo había visto”.

Marina Calabró Flor Peña Redes sociales

“Lo mejor del programa es Lizy Tagliani. Su simpatía, su calidez, su empatía con los participantes, su luminosidad, su vocación de reme... ponerse al programa sobre los hombros. Tiene un carisma y es magnética. Persona justa para hacer un show de talentos", expresó en Lanata sin Filtro en Radio Mitre.

Cada uno de los jurados juega un papel importante y siempre en los jurados hay alguien que actúa de malo y en este caso, consideró que no hubo: "un jurado sin villano no es jurado. Entiendo que el rol de villano lo cubriría, lo digo en potencial y a futuro, es Abel Pintos..”.

En cuanto a Florencia Peña apuntó duramente. “No puedo negar su estelaridad, ni su presencia escénica, ni su autoridad. Mi única sugerencia de espectadora es que no sobreactúe la emoción. No necesita llorar cuando no hay lágrimas. No necesita reír cuando no sale de las tripas”, indicó.

Guerra en Got Talent 2023: Florencia Peña disparó contra una panelista por sus fuertes dichos

En la previa del estreno de Got Talent 2023, Marina Calabró había apuntado duramente con el formato y aseguró que venía “flojardi” el casting. Ante esto, Florencia Peña respondió a los fuertes dichos y la acusó de “trabajar a partir de la maldad”.

Flor Peña Redes sociales

Por eso, Peña dio una entrevista en PrimiciasYa y aseguró que no iba a contestar a alguien que “trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar”.