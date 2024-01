Mariano Martínez habló sobre su reencuentro con Nicolás Cabré en el teatro

"Fue una hermosa experiencia y es muy lindo volver a juntarnos, él como director", expresó Martínez en diálogo con la periodista Romina Vallone para Argentina en Vivo por C5N. Destacó que "hubo toda una búsqueda, un trabajo de ir tras el proyecto, entonces eso tiene otro sabor también".

Antes de volver al humor con Tom, Dick & Harry, el actor protagonizó trabajos más vinculados al drama y el suspenso como las películas Sola (2021), Yo, traidor (2022) y Humo bajo el agua (2023). En ese sentido, reveló que en el futuro le gustaría "hacer mucho más cine".

Mariano Martínez y el elenco de Tom, Dick & Harry 21-01-24 Mariano Martínez junto al elenco de "Tom, Dick & Harry". Instagram @tomdickyharryok

"Dirigir no está en mis planes; me gusta producir. En algún momento me gustaría volver a producir", sostuvo en relación a la experiencia con su productora 13 Mares. "Y seguir actuando. Me gustaría hacer mucho más cine", agregó.

"Y ojalá que Tom, Dick & Harry tenga más vida de la que viene teniendo porque la pasamos muy bien, la gente la pasa muy bien y nos encanta hacerla", concluyó.