Marianela Mirra pidió la expulsión de un integrante de Gran Hermano: "Es un atrevido"

Con cuatro historias de solamente texto y con un fondo naranja, Mirra comenzó por redactar: " Fuera Thiago ". Una hora después, ya que sus seguidores se lo exigieron, explicó las razones. "A pedido de ustedes, mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos ", aseguró.

Marianela Mirra historias Las primeras dos historias que publicó Mirra. Instagram

Pero esto no fue lo único, ya que comenzó a recibir amenazas a través de los mensajes privados de Instagram y decidió compartir varios de ellos para exponerlos. "Están locos, la mafia que son los seguidores de Thiago, los insultos no me van a hacer cambiar de opinión", fue lo primero que resaltó.

Para completar, Marianela Mirra agregó: "No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando se me venga en ganas". Por último, le pegó un palazo a los fanáticos de Thiago que la intentaron asustar. "Esto es Gran Hermano, no la cárcel", finalizó.