María Becerra, Tini Stoessel y la frase que puso en vilo a todos sus fanáticos

En diálogo con el programa LOS40 Urban, a María Becerra le mostraron una vieja fotografía junto a Tini Stoessel y comenzó por expresar: " ¡El junte furioso! Esa foto la sacamos en Miami, si no me equivoco, y fue en un evento de Becky G , cuando ella sacó su marca de maquillaje y pestañas". Con mucho cariño, la joven artista recordó un gran momento que compartió junto a la Triple T.

"Ahí nos vimos con Tini, fuimos a la terraza a sacarnos un par de fotos, a hablar un buen rato nosotras a solas porque queríamos hablar de cosas, y nada, una foto muy linda, recuerdos muy lindos", continuó expresando sobre aquel recuerdo. En el pasado, las cantantes colaboraron para crear Miénteme y High (Remix).

En cuanto a un nuevo tema en conjunto, María Becerra confesó: "La verdad es que siempre estamos hablando de volver a juntarnos, volver a sacar otra canción, pero bueno, con las agendas viste como es, es un tema complicado, pero la verdad que yo no creo que tarde". Así, dejó en evidencia que ya están conversando para poder lanzar esta flamante colaboración inesperada.

