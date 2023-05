María Becerra reveló con qué artista desea trabajar y sorprendió a todos

En diálogo con el programa LOS40 Urban, a María Becerra le preguntaron con quién le gustaría trabajar en el futuro y aseguró: " A mí, personalmente, me encantaría hacer una canción con Falete . Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta, realmente me interpela muchísimo ". Así, dejó boquiabierto al propio Labrador, ya que no es un artista muy conocido.

Pero no solo se quedó allí, sino que la quilmeña de 23 años señaló: "Me conozco todos sus vivos, todas sus canciones y me fascinaría poder hacer una canción realmente". Ante esto, el propio Falete no tardó en contestarle y, a través de sus redes sociales, le dio el visto bueno. "Gracias mi reina, acá me tienes", expresó.

https://twitter.com/Los40/status/1663187545285443585 @MariaBecerra22 CONFIESA con qué ARTISTA ESPAÑOL le gustaría COLABORAR y QUIÉN ES te SORPRENDERÁ : "Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta"

¿Qué opinas? ¿Te gustaría una colaboración entre ambos artistas? pic.twitter.com/ky6VeRkjpp — LOS40 (@Los40) May 29, 2023

El cantante Rafael Ojeda Rojas, reconocido por su apodo Falete, es un artista de 45 años especializado en los géneros flamenco y copla. Su disco con más popularidad fue Amar duele, el cual lanzó en 2004 y sumó varios millones de reproducciones en Spotify con los temas S.O.S., Procuro Olvidarte, Lo Siento Mi Amor y Señora.

Falete Falete no es muy reconocido en el mundo de la música. Redes sociales

Falete visitó el programa de Susana Giménez durante 2013, donde reveló que le es indistinto ser tratado como hombre o mujer. De igual manera, se suele utilizar el pronombre masculino para referirse a su persona, aunque no debería generar sorpresa leer o escuchar que lo traten con el femenino.