Marcelo Tinelli recibió la peor noticia: un importante jurado abandona el Bailando 2023

Marcelo Polino Flavio Mendoza Redes sociales

Ya que otro de los que se irá será Marcelo Polino por motivos que aún no se dieron a conocer, pero según Ángel de Brito, el reemplazante será un viejo conocido: Flavio Mendoza.

El bailarín estuvo en 2010 como participante, en 2011 y 2012 como jurado y en 2014 y 2016 como jurado invitado. De esta manera, el jurado está conformado por Ángel de Brito, Paula Chaves, Flavio Mendoza y Moria Casán.

Karina Jelinek explotó contra el Bailando 2023 por el destrato: "Voy de onda y..."

La modelo Karina Jelinek explotó contra el Bailando 2023 tras el destrato a la hora de puntuar su baile con Kennys Palacios, lo que incluso provocó que el coach Franko Quiles se emocione hasta las lágrimas.

Karina Jelinek post contra el Bailando 2023 X (ex Twitter)

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Karina Jelinek se preguntó: "¿Para qué me invitan a una gala que voy de onda por mi amigo Kennys si me van a matar?". De esta manera, dejó en claro que no se sintió cómoda a la hora de escuchar la devolución de los jurados, sobre todo de Ángel De Brito y Marcelo Polino.

Pero no solo se quedó allí, sino que aseguró: "Merecía un puntaje aprobado, mínimo... No exija más". Así, hizo énfasis en los puntajes que recibieron de De Brito y Polino, los cuales fueron 0 y -2, respectivamente, y provocarán que queden sentenciados para la noche de eliminación.