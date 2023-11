Marcelo Tinelli confesó que podría tener hijos con Milett Figueroa: "Las posibilidades..."

En diálogo con Intrusos, Marcelo Tinelli fue consultado por la chance de sumar más integrantes a su familia: "No cierro la posibilidad de tener nuevos hijos. No sé si lo estoy deseando ahora, pero no estoy cerrando nada. Uno no sabe las posibilidades en la vida". Con estas palabras sorprendió, ya que tiene 32 años más que Milett.