Milett Figueroa habló sobre su romance con Marcelo Tinelli: "Estoy conociendo a alguien increíble..."

Durante la devolución para Milett Figueroa, el jurado Ángel De Brito le preguntó por su situación amorosa y la participante del Bailando 2023 reveló: " Ahorita estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular, me encanta la relación que tiene con los niños . Me encanta cuando una persona ama a los niños ". Vale recordar que el conductor de América TV tiene cinco hijos.

Pero esto no fue lo único, sino que la modelo contó detalles de su reunión durante el fin de semana: "La pasamos muy lindo, era un día hermoso. Me derrite cuando un hombre ama a los niños. Cuando me involucro con alguien le pongo todo y también lo cuido mucho". Así, terminaron con todo tipo de rumor sobre su relación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1724244343412719848&partner=&hide_thread=false Las palabras de Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli



“Estoy conociendo a alguien increíble”.



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/PpXfnm3Rpx — América TV (@AmericaTV) November 14, 2023

De esta manera, poco parece importarles la diferencia de edad, ya que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tienen 31 y 63 años, respectivamente. Por eso, en redes sociales se está hablando mucho sobre este tema y está más discutido que nunca con esta confirmación, ya que muchos aseguran que la modelo quiere aprovechar esto para ser campeona del Bailando 2023.