Gimena Accardi y Benjamín Vicuña, protagonistas de La voz ausente: "Somos dos personas normales que viven una película de terror"

Los actores estrenaron un thriller basado en el best seller del psicoanalista Gabriel Rolón, en la plataforma de streaming de Disney. La anécdota del chileno sobre su paso por El Encargado.

En diálogo con Fer Arena relataron que la filmación fue en su mayor parte de noche, en lugares terroríficos como en "cementerios y orfanatos", y que la trama invita al espectador a pensar y convertirse un poco en un detective o investigador criminal.

Accardi mencionó cómo fue la construcción de su personaje, una mujer "normal, sin maquillaje". Remarcó que "me gusta pensar los personajes de afuera hacia adentro y verme como una persona no producida. Era importante que se me vea así". Se trata de una suboficial de policía inexperta, a cargo del caso, que acepta trabajar con la colaboración con Pablo Rouviot (el personaje de Vicuña).

La serie se grabó hace dos años y se estrenó el pasado 21 de agosto. Tiene siete episodios inspirados en la novela de Rolón del mismo nombre. "Dos personas normales que empiezan a vivir una vida extraordinaria, una película de terror. Yo en mi vida tomé una pistola y mi personaje tiene que empezar a seguir a un asesino serial", detalló Benjamín.

Vicuña remarcó que su papel es la continuación del que hizo en Los padecientes donde interpretó a un psicoanalista que tiene que ayudar a una mujer en el asesinato de su padre: "Es seguir profundizando en un personaje que es icónico y que muchas gente me sigue mandando mensajes porque sigue en su cabeza", aseguró sobre el público.

La anécdota de Vicuña en El Encargado

El actor participó de las últimas temporadas de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella, donde le inventaron un personaje muy lejos del galán que suele interpretar a un hombre con "halitosis". Ante su presencia, Eliseo emplea mentol para contrarrestar el mal olor. El artista recordó una anécdota donde tuvo un episodio con un periodista que antes de hacerle una pregunta "había comido un canapé de pescado".