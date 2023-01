Marcela Kloosterboer reveló que fue acosada cuando comenzó a trabajar en la televisión

“Yo llegaba con la pollerita, muy inocente, y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro. Aparte, en ese momento era como algo normal, te lo tenías que bancar”, detalló sobre la situación.

Kloosterboer comparó aquella época con la actual y se alegró porque “por suerte hoy en día cambió todo. Y es como: ‘No digan nada’". Cuando se le consultó dónde vivía este acoso, indicó que pasaba "cuando entraba a grabar, en el estudio, de parte de compañeros", lo que generó la sorpresa en los presentes en el estudio.

“Todavía pasa”, sostuvo Marcela, al tiempo que recordó que “entraba a un estudio a grabar y me sentía incómoda. Tenía que grabar una escena en pijama y la hacía como tapándome, sabiendo que me iban a mirar, me iban a incomodar".

La actriz, reconocida por sus papeles en Dibu, Chiquititas y Verano del 98, explicó cuál era su conducta en el trabajo. ”Al principio el límite lo ponía mi mamá y después yo. Tenía 15 años y decía: ‘Esta escena no la hago’. Eran escenas medio de franeleo y yo era chiquita", agregó Kloosterboer.

Por último, la actriz destacó el gesto que tuvo uno de sus compañeros de elenco. "Nicolás Cabré, que era un poquito más grande que yo, me acuerdo que una vez dijo: ‘No, no, yo esta escena no la quiero hacer’. Para mí era incómodo siempre tener que decir: ‘No, esto no, no me gusta, no quiero’", recordó la actriz.

Marcela Kloosterboer está haciendo temporada en el Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz, donde protagoniza junto a Emlia Mazer la obra "Radojka", dirigidas por Diego Rinaldi.