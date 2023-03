Chano volvió a los escenarios: "Me tuvieron que dar dos inyecciones para cantar"

Según detalló Tucho, el cronista de Invasores de la TV , de América TV, quien estuvo presente en el evento, el músico explicó a su público que fue lo que le pasó en su hospitalización: “Estuve entubado con un tubo que te meten en la garganta para poder respirar, y en un momento, por instinto, mucha gente que se despierta por estar en coma, se lo arranca. Yo me lo arranqué y me lastimé las cuerdas vocales. Para poder cantar hoy me tuve que dar dos inyecciones de Dúo Decadrón”.