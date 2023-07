Maju Lozano se despidió de la tele y reveló que le diagnosticaron autismo

"Todo esto que yo venía sintiendo tenía una explicación y que traía un alivio muy grande a mi vida. Por fin sentía que pertenecía a un lugar, esto de la identidad y la pertenencia que siempre lo hemos luchado en este programa desde el día uno", indicó minutos antes de que termine la emisión de este viernes.

Entonces la actriz y conductora realizó una dura confesión: "Me ha tocado una vida que por ahí no ha sido la que hubiera elegido. Siempre tenían otro tipo de explicaciones; bueno un padre bipolar, bueno no sé qué y otros episodios tristes que me han pasado".

"Finalmente el 5 de mayo, el día de mi cumple, llegó el alivio a mi vida y fui diagnosticada de autismo, soy autista", confesó.

En ese sentido, explicó que esta situación significa "volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había".

Pese al difícil momento, Maju remarcó que "lo más importante en mi es que ya no estoy rota, que siempre me sentí una persona rota".

Así contó Maju Lozano que tiene autismo