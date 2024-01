Magdalena Cullen: "Mi familia me acercó al folklore desde chica y no tuve que ir a buscarlo"

En el programa Right Now, con la conducción de Julieta Camaño, la intérprete se lució con la canción Yo canto versos, de Jorge Fandermole, entre otras. Aseguró sobre sus inicios musicales: "Siempre me gustó cantar en casa, desde que era muy chica. Empecé a cantar en peñas y a la gente le gustaba lo que hacía".

Entre sus temas más queridos están Zamba de mi esperanza y Luna Cautiva., que son las primeras letras que conoció y musicalizó en las noches de guitarreadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior. Recientemnte, fue una de las participantes del Festival de Cosquín, donde compartió el escenario con Raly Barrionuevo y dio su propio recital.

Consultada por su éxito en el mundo musical nacional remarcó: "A mi la gente me dice que soy muy genuina, y debe ser así porque yo canto como soy".

La "Maggie", como suelen llamarla sus colegas, fue una de los semifinalistas de La Voz en el concurso de Telefe en 2021. Además, la joven a mejor canción de folclore en los premios Gardel 2023, la máxima celebración de la música en Argentina. Formó parte del grupo de Soledad Pastorutti que la invitó a cantar con ella en el Movistar Arena.

A partir de la repercusión que tuvo en el certamen musical, emprendió una carrera profesional y compartió escenarios con los cantores consagrados como Soledad Pastorutti, Abel Pintos. Recientemente se presentó en el festival de Cosquín, reconocido como "la capital del folklore", en Córdoba.

