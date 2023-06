Macaulay Culkin: la vida rápida y el final anunciado de la estrella de "Mi pobre angelito" 

La divertida producción de Drew Barrymore en la ducha para la revista New York

En la primera mitad de la década de 1990 estelarizó las dos primeras entregas de Mi pobre angelito, Mi primer beso (1991), El ángel malvado (1993), Me las vas a pagar papá (1994) y Ricky Ricón (1994), entre otras.

La separación de sus padres durante su adolescencia, los conflictos por su custodia y el manejo de la fortuna que había generado marcaron su vida en los siguientes años, en los que los grandes estudios parecieron olvidarlo.

michael jackson macaulay culkinjpg.jpg Macaulay Culkin con Michael Jackson, uno de sus amigos en el mundo del espectáculo.

“Sucedieron ciertas cosas jodidas, pero a los niños les suceden cosas jodidas todo el tiempo. Quiero decir: tengo dinero, tengo fama, tengo una novia hermosa y una casa hermosa y animales hermosos. Me tomó mucho tiempo llegar a ese lugar. Tuve que conversar conmigo mismo, y no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Soy un buen hombre”, aseguró en una entrevista reciente.

A los 14 años tuvo que enfrentar a sus padres en un juicio para preservar el dinero que había conseguido en su paso por el cine y administrar sus ganancias.

A partir de ese momento se alejó del cine y comenzó a aparecer en los medios por cuesitones policiales, luego de que fuera arrestado por la Policía después de que le encontraran marihuana y ansiolíticos.

Luego se conoció su adicción a la heroína y cada aparición pública generaba controversia alrededor de su deteriorada apariencia.

macaulay culkin.jpg Ahora, confía en su resurgimiento.

En los últimos días, volvió a ser noticia porque integrará el elenco de la décima temporada de la galardonada serie de antología de terror "American Horror Story", según informaron medios especializados estadounidenses.

Creada por el prolífico productor y guionista televisivo Ryan Murphy, “American Horror Story” dio a conocer hoy los nombres del reparto para la entrega que podrá verse más adelante este mismo año.

Sarah Paulson y Evan Peters aparecieron en numerosas temporadas de la serie y volverán a ser de la partida este año, en compañía de otras estrellas ya habituales como Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman y Angelica Ross.

Para Culkin será el primer rol regular en una serie televisiva, ya que luego de su éxito en los '90 estuvo involucrado en proyectos de bajo presupuesto y poca difusión.

