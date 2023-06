Luto en Hollywood: murió uno de los actores de Breaking Bad

Si bien el deceso fue en su casa de Michigan el 1 de junio, recién en los últimos días los familiares decidieron hacer pública la dolorosa noticia. De acuerdo con el comunicado publicado, el actor que interpretó al gerente de lavandería en la seria Breaking Bad murió mientras dormía debido a un infarto al miocardio.

“Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano (...). Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tanta gente”, expresaron en el anuncio que compartieron a través de las redes sociales. También informaron que el actor no tenía un historial clínico con problemas de corazón.

Quién es Mike Batayeh y en qué otras películas trabajó

A diferencia de muchos famosos, Mike Batayeh se caracterizó por hacerse conocido e el medio a través de su trabajo delante de la pantalla y no en su vida privada. Por lo que hasta el momento se desconoce gran parte de su vida.

En cuanto a su vida profesional, además de actor en Hollywood, Mike Batayeh fue un comediante exitoso e hizo trabajos de voz e incluso participó en producciones de Disney.

El actor protagonizó tres episodios de Breaking Bad en 2011 y 2012 donde interpretó a Dennis Markowski, el gerente de la Lavandería Brillante que funcionaba como laboratorio de metanfetamina para Walter White y Jesse Pinkman, interpretados respectivamente por Bryan Cranston y Aaron Paul.

Mike Batayeh "breaking bad"

Además, apareció en otras series de éxito como CSI: Miami, The Bernie Mac Show o It’s Always Sunny in Philadelphia, entre otras.

También participó en proyectos del cine como American Dreamz, Detroit Unleaded y Don’t Mess with the Zohan, pero donde se convirtió en pionero fue en la comedia. Y es que Batayeh, con una reputada carrera en Nueva York y Los Ángeles, decidió actuar también en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano y Jordania, algo que otros humoristas estadounidenses ni siquiera se plantean.