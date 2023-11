Luciano Pereyra habló sobre los rumores que lo vinculan a Alejandro Fantino: "Tengo bien clara mi vida"

A pesar de su gran éxito como cantante, Luciano Pereyra siempre se las arregló para mantener un perfil bajo y no le gusta compartir su intimidad en los medios. Por eso sorprendió su actitud en PH, Podemos Hablar, donde no dudó en abordar los rumores sobre una supuesta relación amorosa con el periodista Alejandro Fantino.

"¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?", le preguntó. "Absolutamente nada", respondió él, tajante, y agregó que toda la cuestión "no es más que un rumor".

"Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman... Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión, mi vida sobre todas las cosas. Y también se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrarla, por algo es privada", sostuvo.

Luciano Pereyra habló de los rumores de una supuesta relación con Alejandro Fantino - Podemos Hablar

"¿Pero sentís que alguien te cobró algo por no haber querido mostrar tu vida privada?", insistió Luli. "No lo tendría que responder yo. Tampoco me interesa para nada", reiteró el cantante. "Me parece que no tiene sentido. Aparte 2023, que hagan una cuestión así... Me parece raro", concluyó.

En marzo de 2019, Luciano Pereyra anunció a través de sus historias de Instagram que estaba en pareja con María Julia Rezzutto, una profesora de inglés oriunda de Luján con la que ya lleva más de cuatro años y medio de relación, siempre con bajo perfil.