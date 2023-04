Lourdes de Bandana publicó un alarmante video: denunció maltrato y habló de abuso de alcohol

En un momento integró la banda con Lissa Vera, Viriginia da Cunha, Valeria Gastaldi E Ivonne Guzmán. Pero ellas aún no se pronunciaron ni a favor ni en contra de lo sucedido. En el video ella cuenta con total tristeza: “Esto es lo que me hace mi gente, porque soy alcohólica y soy sufriente y me está cuidando".

https://twitter.com/VerdaDiario/status/1645756192742834177 Lourdes de Bandana publicó un preocupante videohttps://t.co/A6uDcaz35S pic.twitter.com/Mlaxg14MFp — VerdaDiario (@VerdaDiario) April 11, 2023

“Entonces cuando me están cuidando aparentemente hay que hacer un favor. Volví al maltrato, nada es casualidad", expresó en el video donde se fila al estilo selfie. Mostró la mano que poco se aprecia, pero parece tener signos de violencia.

Ante esto, los usuarios de las redes sociales agregaron: "Está chica necesita ayuda urgente, pero tiene que dejarse ayudar, para poder sanar. Hasta que no se empiece a valorar no va cambiar nada" y otra comentó. "Por Dios que alguien haga algo por esta mujer! ¡No puede ni hablar, ni escribir! ¿Qué esperan que pase?”.