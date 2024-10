Los dos momentos incómodos que hizo vivir Mirtha Legrand a Luciano Pereyra

Si hay algo que caracteriza a Mirtha Legrand es no tener filtros a la hora de hacer cualquier tipo de preguntas a sus invitados durante sus programas. Y esta vez el apuntado fue el músico Luciano Pereyra, quien supo sortear con humor la situación.

El oriundo de Luján, junto a Roberto Moldavsky, Sofía “Jujuy” Giménez y Ludovica Squirru, acompañaron a La Chiqui en La Noche de Mirtha (eltrece) y no le esquivó a las consultas de la diva.

El primer momento en que Legrand puso “en aprietos” al músico fue cuando le hizo una pregunta sobre su vida amorosa. Durante la entrevista, la conductora tuvo dudas y no tardó en lanzar: “¿Y pensás casarte?”.

Luciano, con una sonrisa, contó que está en pareja hace seis años con Julia Rezzuto, una profesora de inglés. “Después de la pandemia quedamos viviendo juntos. Nos llevamos muy bien, le mando un beso porque nos está mirando en casa”, empezó describiendo y agregó: “Ella no va a todos los shows, pero siempre que puede viene. Me gusta que me acompañe. Es una compañera increíble y una mujer espléndida”.

Además, detalló cómo es su convivencia diaria: “Nos acompañamos en el día a día y es muy divertido. Disfrutamos de la casa, de nuestros perros, y lo pasamos muy bien. Estoy muy enamorado”.

Embed - Luciano Pereyra habló a corazón abierto de su novia y de su delicado problema de salud

El otro momento incómodo de Mirtha Legran a Luciano Pereyra: “¿Ganás bien?”

Después de lograr sortear la primera pregunta donde habló de su vida amorosa y reconoció estar enamorado, Luciano Pereyra tuvo otra consulta por parte de Mirtha Legrand donde se lo vio sumamente incómodo, pero que supo tomar con humor gracias a la intervención de Roberto Moldavsky.

Sin ningún comentario mediante, La Chiqui miró al músico y disparó: “¿Ganás bien?”. Con una risa visiblemente de nervios respondió sin terminar la frase: “Mirtha siempre con esas…”. Rápidamente el humorista hizo su intervención y comentó que “la gente de AFIP que está mirando”, a lo que Pereyra se sumó también entre risas: “Sí, sobre todo la gente de AFIP”.

De igual modo, la conductora minimizó la situación y comentó que “nadie quiere decir que gana”, pero “es muy lindo ganar bien”, ante una nueva negativa a una de sus preguntas. “Sí, gano bien”, terminó confesando el artista y completó: “Disfruto de mi trabajo. A mí nadie me regaló nada. Esto es trabajo”.