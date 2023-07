Los 5 tráilers de películas más destacados de la semana

Spider-Man: a través del Spider-Verso - Póster alternativo Después de reunirse con Gwen Stacy, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn Spiderman, es lanzado a través del multiverso, donde se encuentra a un equipo de gente araña encomendada con proteger su mera existencia. Sony Pictures





Más allá de esto, desde la primera mitad del año hasta la fecha se han dado a conocer novedosas películas que estarán llegando a la cartelera en los próximos meses, de la mano de reconocidos directores y con grandes producciones detrás. Hasta el momento, estos son algunos de los títulos: The Flash, Indiana Jones y el dial del destino, Transformers: El despertar de las bestias, entre otras. Pero aún queda mucho más por ver. Por eso, te mostramos los films que estarán aterrizando en cartelera sobre la segunda mitad de este 2023.

Wonka

El regreso del icónico Willy Wonka ya tiene fecha anunciada y será el 15 de diciembre de este año. Esta vez, el dueño de la fábrica de chocolate será interpretado por el reconocido y joven actor Timothée Chalamet. La película, inspirada en la novela infantil de Roald Dahl, tiene una dirección a cargo de Paul King y cuenta con la producción de Warner Bros. Pictures y un increíble cast conformado por Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, entre otros. En paralelo, cabe destacar que la historia tomará un nuevo giro a fin de diferenciarse de las anteriores versiones (Charlie y la fábrica de chocolate de 1971 y su adaptación por Tim Burton en 2005). En esta ocasión, la historia revelará cómo el chocolatero, años antes de fundar su fábrica, llegó a conocer a los famosos Oompa Loompas.

WONKA | Tráiler Oficial | Subtitulado Basado en el extraordinario personaje central de Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más icónico de Roald Dahl y uno de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero se convirtió en el amado Willy Wonka. Warner Bros. Pictures

Napoleón

El ganador de un Oscar, Joaquin Phoenix, regresa a la gran pantalla y esta vez encarnando al emperador francés Napoleón Bonaparte. La película tiene un guion escrito por David Scarpa y fue dirigida por Ridley Scott. Cuenta con la producción de Apple Studios y Scott Free Productions. Narra los orígenes y macabros ascensos hacia el poder del comandante militar, haciendo, también, un pasaje por su historia de amor junto a su esposa Josefina, interpretada por Vanesa Kirby. Su fecha de estreno en cines norteamericanos será el 22 de noviembre y luego estará disponible en stream por Apple Tv+.

NAPOLEÓN | Tráiler Oficial Napoleón es una epopeya de acción llena de espectáculo que detalla el accidentado ascenso y caída del emblemático emperador francés Napoleón Bonaparte, interpretado por el ganador al Oscar, Joaquin Phoenix. Sony Pictures - Apple TV+

Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon)

El film del reconocido director Martin Scorsese está a tan solo 3 meses de su estreno, por lo que sus fans no tendrán que esperar mucho más. Esta súper producción colmada de drama y crimen tendrá una duración de 3hs 26 minutos y será protagonizada por dos de los preferidos de Scorsese: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. A ellos se sumarán grandes figuras del cine como Brendan Fraser, Lily Gladstone, entre otros. La película tiene un guion de Eric Roth y Scorsese, y está basada en el libro “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” del periodista David Grann.

En cuanto a la narrativa, se trata de una historia real de crimen americano, ocurrida en la década de 1920, en la que, de manera macabra, una serie de personas pertenecientes a la Nación Osage fueron asesinadas. Su fecha prevista de estreno será el 6 de octubre en cines y luego se sumará al catálogo de Apple Tv+.

Los Asesinos de la Luna | Tráiler oficial (DOBLADO) – Martin Scorsese (2023) Mira el tráiler oficial de Los Asesinos De La Luna, la nueva película de Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. Exclusivamente en cines este octubre. Paramount pictures

Blue Beetle

DC está de regreso y viene de la mano de Blue Beetle. La película fue dirigida por Angel Manuel Soto, con una producción de Warner Bros. Pictures y protagonizada por Xolo Maridueña (Cobra Kai). Está basada en el cómic, y cuenta las aventuras de un superhéroe adolescente llamado Jaime Reyes, tras descubrir a un escarabajo alienígena que funciona como armamento de su portador y es extremadamente poderoso y peligroso.

Con esto como acompañante, y mientras intenta descubrir su propósito en el mundo, el joven se adentrará en diversas situaciones que lo convertirán en un héroe indetenible, impulsado por el amor a su familia. Su fecha de estreno en cines será el 17 de agosto.

Blue Beetle – Tráiler Oficial - Doblado De Warner Bros. Pictures llega “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Angel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes. Warner Bros. Pictures

La Monja II

El Conjuro, una de las sagas más taquilleras y terroríficas volverá a las salas de cine el 7 de septiembre. Esta vez, presentando la segunda entrega de la película, con mayores ingresos de la franquicia: La Monja, ahora titulada: La Monja II. Fue dirigida por Michael Chaves mediante el guion de Ian Goldberg, Richard Naing y Akela Cooper, y distribuida por Warner Bros. Pictures.

Encarnando el papel protagónico estará, nuevamente, Taissa Farmiga junto a Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell y muchos más. Su segunda parte está situada en 1956, Francia. Esta vez, un sacerdote es asesinado y la hermana Irene deberá enfrentarse, una vez más, a Valak y un demoníaco mal que intentará extenderse y llevarse consigo todo lo que se le interponga.