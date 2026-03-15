Los 10 actores que más dinero ganaron en 2025, según Forbes

El ranking destacó a las figuras que lograron contratos millonarios, éxitos de taquilla y acuerdos con plataformas de streaming, combinando la presencia de jóvenes promesas con estrellas consagradas que siguen dominando la industria de Hollywood en 2025.

La revista financiera Forbes destacó a las figuras que en 2025 encabezaron los ingresos de Hollywood gracias a contratos millonarios, éxitos de taquilla y acuerdos con plataformas de streaming. El listado combina nuevas promesas con estrellas consagradas que continúan liderando la industria del entretenimiento.

La industria del cine está viviendo un cambio profundo impulsado por el auge de las plataformas de streaming, la expansión de los grandes estudios y la creciente aplicación de inteligencia artificial para optimizar tanto la producción creativa como los procesos técnicos en Hollywood . En ese marco, se publicó el ranking anual de las figuras mejor pagadas de 2025 , mostrando cómo las grandes estrellas siguen generando ingresos millonarios aun en medio de los cambios que atraviesa la industria.

La revista especializada reveló que los 20 actores mejor pagados reunieron en conjunto 590 millones de dólares durante 2025 , una cifra menor a los 730 millones del año anterior, lo que refleja un mercado más prudente . Aun así, los grandes estudios y las plataformas digitales continúan invirtiendo fuerte en las figuras consolidadas que atraen público en todo el mundo.

El ranking también puso en evidencia la distancia entre el éxito económico y el reconocimiento en la temporada de premios. Ninguna de las figuras que integran el Top 10 aparece entre los nominados por actuación en los Premios Oscar de 2026 . El único actor vinculado directamente a la ceremonia es Brad Pitt , quien participa como productor de F1, película nominada a Mejor Film . En caso de que el título resulte ganador, él estaría entre los posibles receptores de la estatuilla.

10. Millie Bobby Brown – USD 26 millones

La actriz británica, con solo 22 años, es la más joven del ranking. Su carrera está muy ligada a Netflix, donde protagoniza Stranger Things, una de las series más populares. Además de su sueldo por la última temporada, participó en la película The Electric State, lo que aumentó sus ingresos. El informe subraya que casi toda su trayectoria se desarrolló dentro del universo de la plataforma.

9. Daniel Craig – USD 27 millones

El actor británico sigue beneficiándose del éxito de la saga de misterio protagonizada por el detective Benoit Blanc. Tras Knives Out en 2019, el director Rian Johnson firmó un acuerdo con Netflix para nuevas entregas, lo que aseguró ingresos importantes para Craig, reconocido por su papel como James Bond. Esa alianza con futuras producciones lo mantiene entre los actores mejor pagados de Hollywood.

Daniel Craig

8. Jason Momoa – USD 28 millones

El actor hawaiano vivió un año de transición entre grandes proyectos. Tras su papel como Aquaman en el antiguo universo de DC, comenzó a incorporarse al nuevo plan cinematográfico liderado por James Gunn. Al mismo tiempo, participó en la adaptación para cine del videojuego Minecraft, con posibilidades de futuras secuelas, y protagonizó la serie histórica Chief of War para Apple.

7. Jack Black – USD 28 millones

Consolidó su lugar en el cine familiar con participaciones en franquicias como The Super Mario Bros. Movie y Kung Fu Panda. Además, coprotagonizó junto a Jason Momoa la película Minecraft y en 2025 volvió a la pantalla grande con el reinicio de Anaconda, compartiendo elenco con Paul Rudd.

Jack Black - Jason Momoa

6. Denzel Washington – USD 38 millones

El actor se mantuvo entre los favoritos del público con Highest 2 Lowest, dirigida por Spike Lee, en lo que fue su quinto trabajo conjunto. Por esta película obtuvo un salario estimado en 35 millones de dólares. En una entrevista citada en el informe, el actor sorprendió al afirmar: “¡No veo películas! Estoy cansado de las películas”, reflejando su particular relación con la industria.

5. Brad Pitt – USD 41 millones

El experimentado actor protagonizó F1, la película de automovilismo producida por Apple junto a Jerry Bruckheimer y Joseph Kosinski. Su contrato incluyó participación en las ganancias de taquilla, un esquema poco habitual en producciones ligadas al streaming. El film superó los 600 millones de dólares a nivel mundial, consolidando al actor entre los más destacados del año.

4. Scarlett Johansson – USD 43 millones

La actriz encabezó el relanzamiento de Jurassic World: Rebirth para Universal, con un salario inicial cercano a los 20 millones de dólares. En 2025 también debutó como directora con Eleanor the Great y sumó una nueva colaboración con Wes Anderson en The Phoenician Scheme.

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3. Mark Wahlberg – USD 44 millones

El actor estadounidense trabajó en varias producciones de Amazon y Apple, entre ellas The Family Plan 2 y Play Dirty, por la que recibió cerca de 25 millones de dólares. Además de su labor como intérprete, también se involucró en tareas de producción durante el mismo período.

2. Tom Cruise – USD 46 millones

El actor mantuvo su perfil de estrella taquillera con Mission: Impossible – The Final Reckoning. Aceptó un salario inicial más bajo a cambio de una participación directa en la recaudación, estrategia que le permitió beneficiarse del éxito comercial de la película, que superó los 600 millones de dólares a nivel mundial.

1. Adam Sandler – USD 48 millones

El actor ocupa el primer puesto del ranking gracias a su contrato millonario con Netflix, que le garantiza ingresos anuales sin depender del rendimiento de cada proyecto. En 2025 protagonizó Happy Gilmore 2 y participó en Jay Kelly, ambas producciones de la plataforma. La combinación de salarios asegurados y nuevos títulos lo posicionó como el actor mejor pagado del año, según Forbes.