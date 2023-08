Llegó un histórico a Netflix y ya es furor: qué película para toda la familia alcanzó el Top 10 semanal

El gigante del streaming sigue sumando a su catálogo producciones de años atrás que han sido un éxito, lo cual viene funcionando muy bien, con films que no pierden vigencia. Es el caso de un histórico que llegó a Netflix y ya es furor: Stuart Little . Esta película para toda la familia alcanzó el Top 10 semanal a pocos días de aterrizar en la plataforma.

La historia sigue a Frederick y Eleanor Little que deciden adoptar un hijo. Su hijo George se lleva una extraña sorpresa cuando descubre que su nuevo hermano es un pequeño ratón parlanchín llamado Stuart. Todos están muy contentos con la llegada de uno más a la familia, mientras que Snowbell, el gato de la familia, urde un plan para echar a Stuart de casa para siempre.

Sinopsis de Stuart Little, la película histórica que es furor en Netflix tras su estreno en la plataforma

