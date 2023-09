Llegó a Netflix una de las últimas películas protagonizadas por Bruce Willis

En el año 2021 se estrenaba Out Of Death , una película de crimen y suspenso dirigida por el cineasta Mike Burns y protagonizada por Bruce Willis . Dos años más tarde, se convertiría en una de las últimas que rodó el actor antes de retirarse del cine tras ser diagnosticado por afasia, una enfermedad que afecta el habla.

OUT OF DEATH Trailer (2021) película con Bruce Willis Un departamento del Sheriff corrupto de un pequeño pueblo de montaña queda al descubierto cuando un testigo involuntario pone en peligro la operación.

Durante el rodaje, el director ya había tomado conocimiento de los primeros signos del padecimiento, por lo que tuvo que dar un giro sorpresivo en el film. “Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema mayor en juego aquí y por qué me habían pedido que acortará sus líneas", comentó en una entrevista para The Angeles Times.