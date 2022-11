Leandro Rud compartió su experiencia en Qatar en medio del Mundial

En cuanto a la estadía, explicó que los precios “son mucho más económicos de lo que pensaba”. Contó que los valores de las comidas y los transportes eran considerablemente bajo y que por solo u$s4 se podía comer, lo cual facilitaba mucho la estadía para no tener que dejar gran parte de dinero en ese sector.

En cuanto al transporte aseguró que “los taxis son accesibles” en relación a la cantidad de kilómetros de distancia que hay entre la ciudad y determinados estadios. Consideró que, debido al avance tecnológico “todo es virtual. Los tickets te llegan por teléfono, pero antes era todo con papelitos”.

Viajó con sus sobrinos y médicos Ramiro Heredia y Nicolás González, pero también hizo hincapié en que Petty de Rotamun, fue una de las personas que más lo ayudó en Qatar.

La opinión de Leandro Rud sobre la Selección Argentina

El conductor habló sobre el momento del equipo de Lionel Scaloni luego de haber caído en la primera fecha ante Arabia Saudita en el partido que pertenece al Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

“Fue inesperado lo que pasó en el primer partido de Argentina. Ojalá salga todo bien porque si no nos tenemos que volver”, expresó. En cuanto a la final afirmó: “Por lo que veo los preferidos y con posibilidades de ganar la copa del Mundial son Brasil y Francia”.

Leandro Rud y su lucha contra el cáncer

A pesar del diagnóstico, aseveró que está en remisión, pero con buenas sensaciones. “Me siento muy bien. Viajé con mis médicos. Ellos fueron los que me salvaron la vida. Si no me sintiera bien no podría haber realizado este viaje”, manifestó.

Para poder enfrentar el cáncer en las glándulas salivales con metástasis, necesitó refugiarse en sus perros y su familia. Sumó a la rutina horas de nado semanales en agua fría para poder desconectar y descansar mejor.

El éxito de Leandro Rud en C5N

El periodista realiza entrevistas de manera íntima a diferentes figuras del espectáculo en el que se revelan las historias de vida. “El programa es un éxito, nos está yendo muy bien. Desde Qatar estoy cubriendo los partidos. Mando videos y fotos para que ellos transmitan”, explicó.