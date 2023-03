Las tres peores series biográficas de Netflix, según Rotten Tomatoes

Una mini docuserie que narra la vida de Bill Gates, otra que cuenta la historia de la magnate afroamericana Madam C. J. Walker y otra sobre el ex jugador de la NFL Colin Kaepernick.

Las peores series biográficas de Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las mejores cintas animadas que están disponibles en la plataforma de streaming se encuentran:

Netflix

Bill Gates bajo la lupa

La miniserie "Bill Gates bajo la lupa" (Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates en inglés) de tres episodios con 50 minutos de duración cada uno.

Este documental estadounidense está dirigido por Davis Guggenheim y relata un viaje por la mente del multimillonario Bill Gates, que habla sobre las osadas metas que persigue y las personas que le han influenciado.

Según Rotten Tomatoes, el puntaje de la crítica fue de 43% y por parte del público, del 90%.

Documental sin filtro dividido en tres partes sobre la historia de Bill Gates y su incesante búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas más complejos del mundo. Del director ganador del Óscar Davis Guggenheim ("Una verdad incómoda", "Él me nombró Malala").

Se explora la mente y las motivaciones de Bill Gates, visionario de la tecnología, líder empresarial y filántropo.

Esta docuserie de tres partes explora la mente y las motivaciones del célebre visionario tecnológico, líder empresarial y filántropo.

Tráiler de Bill Gates bajo la lupa

Bill Gates bajo la lupa | Tráiler oficial | Netflix

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

Se trata de una miniserie dramática biográfica de TV de cuatro episodios de 45 minutos cada uno.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker es el relato de la increíble historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria.

Según Rotten Tomatoes, el puntaje de la crítica fue de 68% y por parte del público, del 64%.

Es una biopic de la empresaria afroamericana C. J. Walker, cuyo imperio de productos para el cabello la convirtió en la primera mujer millonaria hecha a sí misma.

Tráiler de Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma | Tráiler oficial | Netflix

Colin en blanco y negro

Una miniserie de drama biográfica que mezcla deporte colegios & universidad y fútbol americano.

La serie de TV estrenada en 2021 tiene 6 episodios de 30 minutos cada uno que explora los años de instituto de Colin Kaepernick y las experiencias que le llevaron a ser un activista.

Una exploración de los años de escuela secundaria del ex jugador de la NFL Colin Kaepernick y las experiencias que lo llevaron a convertirse en activista.

Según Rotten Tomatoes, el puntaje de la crítica fue de 79% y por parte del público, del 44%.

Tráiler de Colin en blanco y negro