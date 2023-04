Las tres peores películas de terror de Netflix, según Rotten Tomatoes

Bajo estos parámetros el sitio especializado en crítica evalúa cada producción para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género para que evites verla.

Las peores películas de terror en Netflix para Rotten Tomatoes

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores producciones de terror para el sitio Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Mujer televisión

Ouija

Adolescentes despiertan involuntariamente a una oscura fuerza poderosa cuando ellos usan un tablero de Ouija para intentar comunicarse con un amigo que murió recientemente.

Luego de la misteriosa muerte de una de sus amigas, un grupo de adolescentes afligidos recurre a una antigua güija que invocará mucho más de lo que se imaginan.

La hija de una falsa médium intenta ponerse en contacto con su difunto padre con una tabla "ouija", pero, en vez de eso, libera a un demonio.

Tráiler de Ouija

Ouija Official Trailer #1 (2014) - Olivia Cooke Horror Movie HD

Day of the Dead: Bloodline

Un pequeño grupo de personal militar y algunos sobrevivientes vive en un búnker subterráneo mientras tratan de encontrar una cura, ya que los zombis se han apoderado del mundo.

Day of the Dead: Bloodline es una película de acción y terror dirigida por Héctor Hernández Vicens, y escrita por Mark Tonderai y Lars Jacobson, basada en los personajes creados por George A. Romero. Protagonizada por Johnathon Schaech, Sophie Skelton, Marcus Vanco y Jeff Gum. Basada en la película homónima de Romero de 1985, Day of the Dead. Esta película fue estrenada el 5 de enero de 2018.

Tráiler de Day of the Dead: Bloodline

Day of the Dead: Bloodline - Red Band Trailer #1

Resident Evil: Apocalypse

Alice es una de las supervivientes del desastre bioquímico que ha acabado con toda la población de Racoon City. Sometida a experimentos que han modificado su genética, ahora Alice posee más fuerza, sentidos y destreza.

Estas habilidades serán las que deberá utilizar para escapar de la vida peligrosa de Racoon City. Junto con otros supervivientes, Alice deberá luchar contra las fuerzas de la Umbrella Corporation, los zombis que plagan la ciudad y la criatura más mortal: Nemesis.

Tráiler de Resident Evil: Apocalypse