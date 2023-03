Las tres peores películas de crimen de Netflix, según Rotten Tomatoes

Para el sitio estadounidense de crítica y calificación de películas y series Rotten Tomatoes, hay tres que puntuaron como las peores película de crimen que están disponibles en Netflix. Te contamos de cuales se trata, ¡mirá!

Entre las que se nombraron en el ranking de las peores películas de crimen en Netflix, según Rotten Tomatoes, se encuentran las siguientes producciones:

Incapaz de recordar que pasó durante los diez minutos que duró el asalto a un banco que le costó la vida a su hermano, Frank está dispuesto a cualquier cosa para que alguien le explique qué sucedió y quién es el responsable de la tragedia.

Para Rotten Tomatoes, "10 minutos para morir" tiene 0 de puntuación, en tanto que el público le dio un 17% de calificación.

10 MINUTES GONE Official Trailer (2019) Bruce Willis, Michael Chiklis Movie HD

Una mujer ayuda a su padre a concretar un negocio de armas y un periodista se involucra en la historia que ella está tratando de revelar. Para Rotten Tomatoes, "10 minutos para morir" tiene 5 de puntuación, en tanto que el público le dio un 13% de calificación.

Un policía entrena a cinco estudiantes como asesinos para castigar a la burocracia corrupta y sus aliados criminales. Para Rotten Tomatoes, "Agentes letales" tiene 17 de puntuación, en tanto que el público le dio un 43% de calificación.

Class of '83 | Official Trailer | Bobby Deol | Streaming Now on Netflix