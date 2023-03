Las tres peores películas de comedia de Netflix, según Rotten Tomatoes

Te contamos todos los detalles de las producciones seleccionadas de la plataforma de straming: Papá con honores, Con la bendición de mamá y Marmaduke.

En el ranking de las peores películas de comedia de Netflix para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes producciones:

Rotten Tomatoes calificó "Papá con honores" como una de las peores películas de comedia en Netflix, a la que calificó con 0 puntaje. La audiencia, en tanto, la catalogó con un 49%.

En una noche de borrachera, dos graduados discuten cuál de sus papás ganaría si pelearan. Todo se descontrola luego de que los padres se tomen el reto muy en serio.

Father of the Year | Official Trailer [HD] | Netflix