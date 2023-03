Las tres mejores películas documentales de Netflix, según Rotten Tomatoes

Muchas veces se basan en las historias contadas y también la cantidad de visualizaciones que tienen desde su lanzamiento. Con estos parámetros evalúan cada serie o película para determinar cuál es la mejor de todas y la más elegida del público o en caso contrario cuál es la peor de ese género.

Entre las que se nombraron en el ranking de las mejores películas documentales para Rotten Tomatoes se encuentran las siguientes cintas:

Este film se estrenó en el año 2019 en Estados Unidos, bajo la dirección de Sophia Nahli Allison.

Es un documental con intervenciones de: Tybie O'Bard, Shinese Harlins, Zoe Flint, Nnenna Brown, Juanita Jennings, Marley Cortez, Londyn Sharp, Raigan Irons y Irie Hudson.

Trata sobre el asesinato de Latasha Harlins que se convirtió en el punto de inflexión para que se produjeran los altercados que tuvieron lugar en Los Ángeles en 1992. Este documental explora los sueños y la vida de la joven fallecida, de tan solo 15 años de edad.

Esta producción estadounidense se estrenó en el año 2020, tiene una duración de 83 minutos y está bajo la dirección de Chris Bolan, con guión de Chris Bolan, Brendan Mason y Alexa L. Fogel.

Dicho documental tiene intervenciones de: Terry Donahue, Pat Henschel, Diana Bolan, Kim Donahue, Tammy Donahue, Jack Xagas, John Byrd, John Sorenson, Yvonne Zipter, Marge Summit, Tracy Baim y Jeff Samburg.

Se cuenta la historia de dos vidas de 65 años. Un secreto. Donde dos mujeres ocultaron su amor durante décadas a sus familias conservadoras y se mantuvieron unidas a pesar de las adversidades y el paso de los años.

Es una producción estadounidense que se estrenó en 2016, con la dirección de Alexandre Lehmann. Es un documental con intervenciones de: Jack Hanke, Noah Britton, Ethan Finlan y New Michael Ingemi.

Trata sobre cuatro amigos cómicos, todos con trastorno del espectro autista, preparan su última gran actuación antes de separarse. El drama y la comedia hacen de este film una emocionante y divertida historia agradable de ver. Tiene una duración de 82 minutos.

