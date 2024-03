Las microbikinis de Ivana Nadal: colores pasteles y estampados florales

Desde Tulum, Ivana Nadal sigue marcando tendencia con sus looks.

Ivana Nadal microbikini Instagram

Su elección de accesorios, incluyendo lentes de sol en marco rosa pastel y un sombrero a juego, complementó a la perfección su look, evidenciando su atento ojo para los detalles. La publicación de Ivana Nadal no solo destaca por su estilo sino también por sus mensajes inspiradores, como el agradecimiento expresado en sus palabras: “Gracias Dios por mostrarme en cada acto de vida que el amor es la respuesta a todo”. En poco tiempo reunió miles de "me gusta" y comentarios cargados de elogios por parte de sus seguidores.

¿La vuelta de los soquetes? Dua Lipa mostró la nueva tendencia que también copió Billie Eilish

Dua Lipa redefine el estilo con su elección de soquetes blancos, posicionándolos como el accesorio imprescindible para el 2024. Además, complementó a la perfección su look con zapatos al estilo Mary Jane. La cantante no dudó en compartir esta tendencia en Instagram, donde sus outfits siempre generan gran expectativa.

En una reciente publicación, destacó por incorporar en su conjunto un body negro de corte pronunciado y pantimedias translúcidas negras, apostando por la visibilidad de las medias como una declaración de moda audaz. Este detalle se complementó con un par de zapatos Mary Jane de cuero negro, distinguidos por su diseño Tabi que separa el pulgar del resto de los dedos, una inspiración directa de la tradicional japonesa del siglo XV.

Siguiendo una tendencia similar, Billie Eilish optó por un conjunto que incluyó soquetes blancos para su aparición en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, donde fue galardonada con el premio a la Mejor Canción Original. La artista eligió un look de inspiración colegial de Chanel, compuesto por una camisa, chaqueta entallada, falda de tweed y una minibag coordinada, finalizando su outfit con medias blancas 3/4 y zapatos negros escolares. De esta manera, demostró que la moda de las medias a la vista trasciende los escenarios para conquistar también los eventos de gala.

Esta preferencia por las medias blancas y el calzado Mary Jane, tanto en escenarios como en alfombras rojas, refleja un movimiento en la industria de la moda hacia estilos más personales y audaces. Las redes sociales se hicieron eco de estas elecciones estilísticas de Dua Lipa y Billie Eilish, generando una ola de “me gusta” y comentarios positivos.