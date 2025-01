Las estrellas de Hollywood que perdieron sus casas en los incendios de Los Ángeles

Luego, el portal TMZ se encargó de recopilar videos de algunas de las casas que directamente sufrieron la destrucción total. Entre ellas, mencionaron la de dos matrimonios: Adam Brody y Leighton Meester, y Spencer Pratt y Heidi Montag, además del hogar de la reconocida actriz Anna Faris.

Por otro lado, el actor James Woods no pudo contener las lágrimas durante una entrevista con CNN, ya que su casa también sufrió destrucción total. Al respecto, expresó: "Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo se ha ido. Había tanto caos, era como un infierno. Todas las casas estaban en llamas a nuestro alrededor".

De igual manera, hubo otras estrellas de Hollywood que también quisieron expresarse en redes sociales y agradecieron por encontrarse a salvo luego de haber escapado de Los Ángeles. Dos de los más reconocidos fueron Chris Pratt y Mark Hamill, quienes tienen posturas políticas muy diferentes y se acercaron en medio de esta tragedia.

Apenas se enteró que su hijo estaba a salvo, el actor Chris Pratt decidió expresarse en su cuenta de Instagram para agradecer a los bomberos por su rápido accionar.

En un primer lugar, la estrella de Marvel Studios hizo un pedido a sus seguidores: "Por favor, envíen oraciones y fortaleza esta noche a todos los habitantes de Los Ángeles afectados por estos devastadores incendios. Los Ángeles se encuentra en estado de emergencia y se ha ordenado la evacuación de más de 30 mil personas".

Luego, directamente habló a los encargados de apagar los incendios: "Gracias a los valientes bomberos y socorristas que trabajan incansablemente para proteger vidas, hogares y vida silvestre mientras luchan contra los incendios forestales de rápido avance alimentados por fuertes vientos. Ustedes son verdaderos héroes y estamos infinitamente agradecidos por su sacrificio y coraje".

