Demi Moore, sobre sus comienzos en el cine: "Me decían una y otra vez que adelgazara, fue humillante"

La exmujer del actor Bruce Willis aseguró: "Cambié mi físico varias veces a través de distintos papeles, y creo que los elegí, fuera consciente o no, por la oportunidad que me ofrecían de encontrar algo de paz interior y amor propio".

Además, habló sobre del trastorno alimenticio que padeció durante años, con períodos en los que hizo un culto de su cuerpo y del entrenamiento físico. Reconoció: "Me hice mucho daño cuando era más joven".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Striptease1996/status/1585685144341426177&partner=&hide_thread=false Demi Moore on Late Night (1995) pic.twitter.com/rOS4e5QTmI — Demi Moore (@Striptease1996) October 27, 2022

En la publicación, la artista de Hollywood remarcó: "El ejemplo perfecto es cuando me decían una y otra vez que adelgazara. En una ocasión, el productor me apartó. Fue humillante. Pero eso es sólo una parte de la historia. Interioricé aquello y me llevó a un lugar de tortura y dureza contra mí misma, de verdaderos comportamientos extremos, donde puse casi todo mi valor en que mi cuerpo fuera de una determinada manera...", enfatizó.

Moore, de 62 años, reveló que con el paso del tiempo fue difícil encontrar personajes para sus productores y directores porque "no sabían muy bien dónde ponerme, y no es algo que yo me inventara, sino que me lo transmitieron así".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ELLE Espana (@elle_spain)

También recordó su participación en una nueva versión de Los ángeles de Charly, que revolucionó el espectáculo por aparecer con una microbikini a los 40 años: "Pienso que no hubiera sido para tanto si no hubiese tenido una edad en la que, en aquel tiempo (2003), ya estaba decidido que tu aspecto debía ser horrible. Percibo que eso ha cambiado, y hoy resulta que tengo 62 años, y atravesamos un momento en el que debemos revaluar la deseabilidad de una mujer que ha pasado la menopausia. No es que me haya propuesto redefinir yo eso, sólo intento encontrar lo que es real y auténtico dentro de mí".

Embed

Cuando llegó a sus manos la historia de The Substance no lo dudó y finalmente la película se estrenó en 2024. Cuenta la historia de una actriz de renombre que se inyecta una droga para rejuvenecerse. El film fue galardonado en esta temporada de premios: mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Cannes, Mejor actriz principal en los Globos de Oro, Mejor película de comedia o musical en los Globos de Oro y Mejor actriz de reparto en los premios Filmaffinity.

"Para mí supuso una experiencia totalmente nueva. Nunca me habían incluido en esa conversación. Así que me siento muy agradecida, y al mismo tiempo me he mantenido siempre en la mesura, porque, en realidad, no sabía si una película como esa tendría éxito. Desde el punto de vista conceptual, era una locura. Por tanto, me situé en la maravillosa posición de desprenderme de cualquier expectativa y todo lo que ha ido sucediendo lo he recibido como un regalo añadido", destacó Moore en la revista europea.

La película fue un éxito comercial y de crítica, recaudó más de 77 millones de dólares y fue considerada como una de las actuaciones más brillantes de su carrera.