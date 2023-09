Las 5 películas que tenés que ver sí o sí en Netflix este fin de semana

Como ya hemos adelantado, otra de las producciones exclusivas que se ha sumado recientemente es la serie One Piece inspirada en la obra del escritor Eiichiro Oda, es por eso que ahora también los usuarios podrán disfrutar de One Piece: Episodio de la Isla del Cielo, un film animado sobre la exitosa obra, guionado por su creador. Además, se han sumado otros especiales como One Piece: Episodio del East Blue: La gran aventura de Luffy y sus cuatro camaradas y One Piece: Aventura en Nebulandia.