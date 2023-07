Las 5 mejores series nuevas de la primera mitad del 2023

The Last of Us

La serie de HBO y HBO Max fue el primer gran título del año en cuanto a series de televisión. Técnicamente, su resultado es impecable, pero logró contar una historia central, pero también pudo detenerse en historias mínimas dentro del apocalipsis. Su rendimiento fue de mayor a menor, pero el resultado final es de una serie más que destacada en la industria televisiva durante esta primera mitad del año. Gran trabajo de guionistas, director y ni hablar de Neil Druckmann, el creador del videojuego que también estuvo involucrado en el desarrollo de la serie. De lo mejor del año sin dudas. Está disponible en HBO Max, DGO y Flow.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max Del ganador del Emmy y creador de Chernobyl, y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie HBO Original ya disponible completa en HBO Max. HBO

El enjambre

Posiblemente sea la serie más interesante de este semestre por el tema que expone, de la manera que lo hace y cómo los actores, liderados por Dominique Fishback, lo llevan a cabo. Básicamente la serie se centra en Dre, una joven muy fan de una cantante que hará lo que sea por asistir a sus conciertos, pero también dispuesta a enfrentar a cualquiera que discuta la calidad de su música o cualquier aspecto de la existencia de su artista amada. Esto la lleva a extremos bastante realistas y eso hace a la serie y al tema que aborda más crudo, pero cercano. Un trabajo de dirección, la construcción estética y actuaciones para destacar. Está en Prime Video.

Enjambre - Tráiler Oficial | Prime Video España De los co creadores y productores ejecutivos Janine Nabers y Donald Glover, Enjambre, sigue a Dre (Dominique Fishback), una joven cuya obsesión por la mayor estrella del pop del mundo la lleva a emprender un inesperado viaje por todo el país mientras todo va dando un giro de lo más oscuro. Prime Video

División Palermo

Una comedia que arriesga y juega siempre al límite, pero que consigue no solo momentos graciosos sino que hace lucir a todos sus personajes. La historia se centra en una guardia urbana inclusiva creada con el fin de mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad y con la llegada de Felipe se completa el equipo que sale a la calle. Allí, entre varias situaciones absurdas, aborda temas como el amor, el trabajo, la sexualidad, la inseguridad y, claro, la discriminación, pero lejos de victimizar a sus protagonistas, cuenta historias bastante cerca de la realidad. Está completa en Netflix.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max





La nueva vida de Toby

Un hombre de 40 años tiene que rehacer su vida tras haberse divorciado de su mujer. No parece una historia muy diferente a varias, pero lo innovador y que vale la pena explorar, es cómo se cuenta esta historia. Jesse Eisenberg interpreta a Toby, este padre que debe hacerse cargo de sus hijos cuando la madre desaparece y paralelamente intentar tener una vida mientras busca cómo aceptar su presente. Además el actor lleva el relato adelante complementando lo que sucede en pantalla mientras el personaje repasa como llegó hasta ese lugar con su ex pareja. Una serie íntima, casi reflexiva sobre cómo es pasar la barrera de los 40 en el 2023. Bien de actuaciones, historia y más. De lo más emotivo en ficción de este año. Está en Star+.

La Nueva Vida De Toby | Tráiler Oficial | Star+ Star+

Bronca

El creador de la serie, Lee Sung Jin, contó en varias entrevistas que el concepto de la serie nació de estar en una discusión de tránsito bastante violenta que terminó a tiempo, pero que imaginó que hubiese pasado si continuaba en esa misma situación. De allí sale Bronca, la serie de Netflix que dio que hablar no solo por la historia sino por la dirección, la fotografía y el arte de las serie, pero también cómo se hace cargo de esa situación y la lleva al extremo para entender los límites del ser humano en estas circunstancias. Aunque llega un punto que agota el recurso de la venganza, ahí es donde aparece el mejor desarrollo de personajes. Buenísimas actuaciones de Steven Yeun y Ali Wong además de un gran elenco. Está completa en Netflix.