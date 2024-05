Lali Espósito le paró el carro a Ángel de Brito y explotaron las redes sociales

La artista tuvo un gracioso intercambio con su pareja Pedro Rosemblat en Gelatina que revolucionó X (ex Twitter). El conductor de LAM quiso intervenir y quedó en offside.

Se generó un divertido intercambio entre Lali y Pepe sobre cocinar pollo con bolsa en el horno. Allí la artista aprovechó para bromear y, delante de toda la audiencia, mostraron su amor y su buen momento juntos. Pero eso no fue lo principal, ya que fue noticia en varios lados y los medios lo compartieron en X.

Saber sobre las vidas de los demás. https://t.co/kpDxpsxBrF — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 8, 2024

Sucede que, a eso, Ángel de Brito lo cita y escribe: “Después dicen que no les gusta”. Y Lali pregunta: “¿Qué cosa, Ángel?”. Rápidamente el conductor de LAM responde: “Saber sobre la vida de los demás”. Esa respuesta enfureció a la cantante.

“Pero estamos hablando de nosotros mimos, con nosotros mismos, haciendo chistes sobre nosotros mismos. Emmm, en fin. Un beso”, contestó y recibió comentarios de todos lados porque consideraron que frenaron un comentario desafortunado.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat vacaciones Instagram

Pero a eso, De Brito contestó: “Relax, Lali. Ustedes no. Me refiero a los que me preguntan todo el tiempo si están separados, si están juntos, si salís con este, si salís con el otro”. Pero lejos de seguir la pelea, la exprotagonista de Casi Ángeles se disculpó: “Ah, de una. Entendí re mal, Ángel. Beso”.