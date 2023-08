Lakers: tiempo de ganar: por qué la temporada 2 de la serie de HBO sigue siendo de lo mejor

Lakers: Tiempo de ganar regresó este domingo 6 de agosto por HBO y HBO Max, pero parece que nunca se hubiese ido. No solo por la historia, ya que la ficción retoma el relato inmediatamente finalizada la primera entrega, sino también por propuesta general. Matiene un importante equipo de escritores y directores y sostiene el pulso narrativo bien acompañado de la estética única pensada específicamente para esta ficción, algo que no es común en la televisión del 2023.

La nueva temporada tendrá siete capítulos y en el primero ya plantea perfectamente lo que veremos en los siguientes: tensión total no solo internamente (la clave de los capítulos del 2022) sino que el centro de la historia se posará en el eterno duelo entre Magic Johnson (Quincy Isaiah) y Larry Bird (Sean Patrick Small), una enemistad que por momentos parecía trascender lo deportivo. Además, continuarán los problemas para Jerry Buss (John C. Reilly) y seguirá cambiando de mano el liderazgo dentro del vestuario.

Lakers: Tiempo de Ganar - Temporada 2 | Trailer Oficial | HBO Max

Earvin Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes) seguirán siendo, además, otro eje de conflicto lejos de lo que uno podría esperar después de haber conseguido los anillos tan deseados de la NBA en la temporada inicial de la serie. Pero a diferencia de la primera, la segunda edición transcurre entre 1980 y 1984, no solo en un año calendario sino a lo largo de cuatro para contar cómo el equipo de Los Ángeles se convirtió en una leyenda.



Y por otro lado, Adrien Brody tendrá más protagonismo como Pat Riley al asumir la dirección de los Lakers. Consciente de la extensa sombra que aún proyecta Westhead (Jason Segel) luego de lo conseguido en la temporada anterior, este se hará cargo del equipo. Sin embargo, la construcción de personaje de Riley en la primera temporada para llegar hasta acá no pudo haber sido mejor en cuanto a lo que tuvo que transitar y aprender para colocarse en el lugar del coach. De las mejores historias de la serie.

Lakers: tiempo de ganar - segunda temporada Se necesita más de un campeonato para construir una dinastía. Una nueva temporada de la serie original de HBO, Lakers: Tiempo de Ganar se estrena el 6 de agosto en HBO y HBO Max. HBO

Esta producción está basada en el libro de Jeff Pearlman llamado "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s". El proyecto inicial estaba pensando para una sola temporada, pero la excelente repercusión que tuvo la serie en los medios de comunicación como en el público general, empujó a que tenga más temporadas. Incluso se habla de más de tres entregas, deslizó uno de sus guionistas y creador de la serie, Max Borenstein, antes de su regreso.



Lakers: tiempo de ganar está protagonizada por John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Michael Chiklis y gran elenco. Además la serie tiene producción ejecutiva de Adam McKay, el aclamado director de cine de La gran apuesta y productor de Succession.



La serie estrena todos los domingos a las 22 hs por HBO y luego por HBO Max.