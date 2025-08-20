A pesar de su éxito, se confirmó cuándo terminará La Voz Argentina El programa de Telefe continúa liderando el prime time con gran éxito y se encamina a su gran final. Occhiato se ganó el apoyo del público y también potencia su propio canal de streaming. Ignacio Rodríguez









Redes sociales

La nueva temporada de La Voz Argentina avanza con gran ritmo y logró consolidar a Nicolás Occhiato en la conducción, en un rol que hasta ahora había estado marcado por la impronta de Marley en ciclos anteriores. Con su estilo descontracturado, improvisaciones y hasta sketches con los jurados para mejorar su pronunciación en inglés, Occhiato conquistó a la audiencia y se transformó en una de las revelaciones del año.

El ciclo no solo mantiene su liderazgo en la franja horaria, sino que además es el programa más visto del día, con altos niveles de facturación publicitaria que incluso superan a los de la última temporada con Marley. Desde el área comercial de Telefe destacan que la incorporación de Occhiato aportó frescura a la pantalla y generó nuevas oportunidades de marca.

La Voz Argentina Redes sociales A esto se suma el fenómeno digital: gracias a la alianza con Luzu TV, el react live del reality se convirtió en lo más visto en YouTube durante su horario, un logro destacado, ya que el canal de streaming no suele transmitir en la franja nocturna.

En cuanto al interior del país, La Voz Argentina consiguió lo que no logró Gran Hermano: ingresar al top five de los programas más vistos en provincias medidas por Kantar Ibope Media, desplazando a producciones locales y a las de El Trece, que tradicionalmente tiene fuerte presencia en esas regiones. Esta performance también atrajo a nuevos anunciantes en filiales del interior.

El viernes pasado finalizaron las grabaciones de los Playoffs y, tras un breve receso, los jurados retomarán los ensayos el 20 y 21 de agosto para dejar todo listo rumbo a los programas en vivo, que comenzarán el lunes 31. Mientras tanto, Miranda! continúa con su gira en Tandil y Paraguay, Lali Espósito y Luck Ra se preparan para presentarse en Vélez, y Soledad Pastorutti pisa fuerte en el Gran Rex.