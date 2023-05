"La sirenita" sorprende por sus protagonistas y los pequeños cambios en su historia

Rob Marshall, director de éxitos cinematográficos como Chicago , Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas y Memorias de una geisha aceptó la responsabilidad de adaptar La sirenita (The Little Mermaid) . En la actualidad no es fácil tomar un riesgo de este estilo, ya que las adaptaciones live action de Disney tienen un andar bastante irregular.

La Sirenita | Tráiler Oficial | Subtitulado La nueva adaptación live action de un clásico animado de Disney sorprende con su protagonista Disney company

Halle Bailey logró una gran interpretación y tiene carisma de sobra. Tiene una voz para estar a la altura de una princesa de Disney y en ningún momento del metraje parece dudar de su rol, incluso con una gran adhesión en su duración entre la primera película y esta nueva versión (40 minutos de más). Basta con ir a ver la película y ella misma se encargará de despejar esos fantasmas. Este es el primer gran acierto del director y de la enorme apuesta de Disney al adaptar esta película.

También es cierto que la adaptación de un clásico animado, en este caso de La sirenita de Ron Clements y John Musker de 1989, es un riesgo desde su sola idea inicial, ya que hay que crear personajes, pensar en actores, usar recursos técnicos no solo puedan crear un mundo similar a nivel estético sino que también marque un cambio entre una obra y la otra. Pero además tiene que ser comparable su carisma, el poder de penetración en las audiencias, sus canciones y la dinámica de ciertos personajes.

En ese sentido, la nueva versión tiene otro punto a favor: Ariel y Sebastian (Daveed Diggs) logran construir un tipo de relación. No la misma, pero lo suficientemente sólida y que funcione en la película. Hay una buena distancia entre el Sebastian de la película animada y esta nueva versión, pero logra convencer.

Javier Bardem interpreta a Tritón en la nueva adaptación de La sirenita La nueva adaptación live action de un clásico animado de Disney sorprende con sus protagonistas Diseny Company

Pero no todo es color de rosa. Hay un elemento que es muy difícil de llevar a la pantalla en estas grandes producciones y es el efecto del agua en los personajes. No todos los directores son James Cameron que pueden trabajar durante años en una nueva tecnología y eso se nota en esta película. Por ejemplo, la Úrsula de Melissa McCarthy se queda en la intención. Lejos de la versión original, no por interpretación sino por el poco tiempo en pantalla y la manera que trataron de "ocultarla" (y no mostrar problemas técnicos graves), aquí no funciona.

Lo que pasa con el Tritón de Javier Bardem es menos grave, pero es evidente que tuvieron que ahorrar en su aparición en pantalla. Jonah Hauer-King como Eric, sin embargo, se roba más presencia porque no necesita de ningún efecto especial para desarrollarse. Y es una buena elección, aunque no sobresaliente, funciona como el príncipe de Ariel.



Con algunas modificaciones en las canciones (Lin Manuel Miranda involucrado), allí radica el otro punto a favor en esta recreación con actores de carne y hueso del cuento escrito por el danés Hans Christian Andersen. Con más aciertos que contras, la nueva película de Disney se lleva como premio el haber descubierto a Halle Bailey, una actriz con estrella propia y una voz para triunfar más allá de su rol de princesa de Disney.