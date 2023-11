La respuesta de Facundo Arana que sembró dudas sobre su carrera

BM apuesta todo por "No vuelvo a caer": "Creo que puede ser el tema del verano"

La pregunta para acercarse al punto de encuentro fue: “Si tomaron ejemplo de sus padres, para ser padres”. Arana pasó y recordó: "Los últimos años de vida de mi viejo, a veces aparecían momentos de balance y él de lo único que se lamentaba era de no haber pasado momentos con nosotros. Él era abogado y juez e iba y venía trabajando. Mi vieja estaba todo el tiempo con nosotros, por eso se lamentaba de haber perdido la primera infancia por laburo”.

facundo aranajpg.jpg Facundo Arana tuvo su faceta de músico.

“Tomé el ejemplo y me acordé de lo que me había dicho mi viejo y cuando nacieron mis chicos, empecé a correrme de la tele. Empecé a variar, a hacer más teatro y estar con ellos, pasar tiempo, estar atento a lo que ellos quieren. Me parece que fue una buena decisión, escuchar bien y darme cuenta que es algo que puede pasarnos sin querer”, indicó.

De esta manera, confirmó que se enfocará en tareas en las que que pueda acompañar con la convivencia con su familia.