Tini Stoessel se abrió un canal de WhatsApp y sorprendió a sus fanáticos con un adelanto

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al publicar en sus historias de Instagram y también en su cuenta de X una foto de ella cuando era chica y un link de Whatsapp de su propio canal para interactuar directamente con su audiencia: “Amores, me abrí esto“. Y además les dejó un regalo.

“Estoy muy divertida, no entiendo por qué no lo hice antes”, reconoció la cantante en un tweet y por último, les confesó Tini y luego dejó un audio con el adelanto de una nueva canción. “Estoy a nada de mostrarles un tema nuevo que no sé cuándo la voy a sacar, pero les voy a mostrar un adelanto”, anunció sin dar más detalles de la fecha de su lanzamiento oficial.

Tini Stoessel tuit

La letra de la misma sigue la misma línea autorreferencial y profunda de su último disco recientemente publicado “Un mechón de pelo”: “Pienso en el pasado desde que no estás (…), pienso en el presente por si volverás quiero el tiempo regresar (…), quiero volver a empezar”, “Tantas veces la cagamos..., tantas veces lo arreglamos... (...) nadie va a ganar en este juego...”, dicen algunas estrofas del nuevo single.

En paralelo, surgieron rumores de un posible acercamiento con su ex pareja Rodrigo De Paul luego de que LAM publicara una foto donde se pueden ver a sus padres mirando el partido de la semifinal de la Copa América junto a los padres del futbolista. Recordemos que la pareja anunció su separación en agosto de 2023 y luego de esta prueba empezaron las especulaciones sobre un romance secreto entre ellos