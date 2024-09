La película de Netflix de solo 90 minutos que es ideal parar de reirse.

Este film es una parodia de las cintas del género de cine catástrofe, que estuvieron de moda a finales de la década de los 70. Entre ellas Aeropuerto 75, pero especialmente de la película Zero Hour! (1957), a la que se parodia casi palabra por palabra.

Esta comedia imperdible dura solamente 88 minutos. Su humor es llevar todo a lo absurdo. De hecho, hay otras películas muy famosas que también supieron usar este recurso y se convirtieron en verdaderos clásicos, como Top Secret y The Naked Gun, conocida también como La Pistola Desnuda, protagonizada por el mismo actor.

Y DONDE ESTA EL PILOTO- NETFLIX NETFLIX

Sinopsis de ¿Y dónde está el piloto?, una película imperdible de Netflix

La trama se centra en el ex piloto de combate y taxista Ted Striker que queda traumatizado durante la guerra de Vietnam, lo que lo lleva a un miedo patológico a volar. Como resultado, es incapaz de mantener un trabajo responsable. Su novia en tiempos de guerra, Elaine Dickinson, ahora una asistente de vuelo, lo abandona.

Striker, con mucho nerviosismo, sube a un Boeing 707 (Vuelo 209 de Trans American) de Los Ángeles a Chicago en el que su exnovia se encuentra trabajando, con la esperanza de recuperarla, pero ella lo rechaza.

Este vuelo comercial está lleno de personajes bastante curiosos y que se encontrarán en una situación desesperante cuando los pilotos ya no puedan conducir el avión al indisponerse tras una comida en mal estado. Por suerte, o no, para los pasajeros, entre ellos se encuentra un ex piloto de combate que ha sufrido un importante trauma y que, si quiere salvarse y salvar a todos, deberá superarlo y llevar el avión a tierra.

Tráiler de ¿Y dónde está el piloto?

Embed - Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO? - Trailer subtitulado en español

Reparto de ¿Y dónde está el piloto?

Esta divertida propuesta tiene como protagonistas a los siguientes actores: