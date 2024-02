La película animada de Netflix para los más chicos que es ideal para ver en familia

Por si fuera poco, su peculiar historia fue comparada con las películas “Monsters, Inc.” e “Inside Out” de Pixar y, en su elenco de voz original, cuenta con intérpretes de la talla de Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser y Angela Bassett.

Estamos hablando de Orion and the Dark, un relato que se centra en un niño llamado Orión, quien se parece mucho a un pequeño normal de primaria: introspectivo y tranquilo pero con un profundo miedo bajo la manga. La dulce propuesta pasará a la historia por marcar el debut de Kaufman en el ámbito infantil y se estrenó el viernes 2 de febrero en la plataforma audiovisual.

Orión (con la voz de Jacob Tremblay en la versión original) es un niño de 11 años que le teme a casi todo lo que tiene alrededor: desde hablar con la compañera que le gusta, pasando por quedar al ridículo ante sus compañeros de aula, hasta ser criticado por el áspero Richi Panichi (Jack Fisher).

Sin embargo, su mayor terror es el que le genera la oscuridad nocturna, por lo que quedarse dormido es un gran problema para él y sus agotados padres.

Embed - Orion and the Dark | Official Trailer | Netflix